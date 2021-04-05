Koronavirüs Almanya’da kiliseleri ve hükümeti fena vurdu

Almanya'da ARD televizyonunun yaptırdığı ARD DeustchlandTrend anketi, Merkel hükümetine güvenin azaldığını gösterdi. Vatandaşların üçte ikisi hükümetin çalışmalarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Geçen aralıktaki ankette halk, Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan hükümetten memnun olduğunu ifade etti. Ancak ocakta halkın yüzde 54'ü hükümetten memnun olmadığını beyan etti.

Merkel’in partisi kan kaybediyor

Ankete göre korona döneminde, halkın sadece yüzde 19'u koalisyon ile eyalet hükümetlerinin işbirliğini olumlu değerlendiriyor. Ankette, "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?" sorusu da yöneltiliyor. Katılanların sadece yüzde 27'si "Merkel'in partisi CDU ve CSU'dan oluşan Hıristiyan bloka" diye cevap verirken, onları yüzde 22 ile Yeşiller izliyor. Üçüncü sırada yüzde 16 ile SPD, dördüncü sırada ise yüzde 11 oy oranıyla AfD geliyor.

Almanya’daki kiliseler kapanma yolunda!

Öte yandan Almanya’daki kiliseler de zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda ekonomik zorluklar yaşayan birçok kilise Müslümanlar tarafından satın alınarak camilere dönüştürülmüştü. Koronavirüs salgını ekonomiden sosyal yaşama kadar birçok alanı olumsuz etkiledi. Dini yaşam da etkilenen alanlardan biri. Gelirlerinin büyük çoğunluğunu vergilerden ve bağışlardan sağlayan kiliseler, 2020 yılında ciddi anlamda gelir kaybı yaşadı.

Kuaför için negatif test zorunluluğu yürürlükte

Almanya'nın birçok eyaletinde mağazalardan alışveriş yapabilmek veya kuaföre gidebilmek için koronavirüs testinin negatif olması şartı aranıyor. Almanya'ya hava yoluyla giriş yapan tüm yolcuların geldikleri ülkede korona testi yaptırması ve sonucunun negatif olduğunu ispatlaması isteniyor. Almanya'ya dönenlerin, ikamet ettikleri eyaletlerin düzenlemelerini dikkate almaları, test sonuçlarını ilgili sağlık dairelerine iletmeleri, gerekli görüldüğü takdirde karantinada kalmaları gerekebiliyor.

Sağlık Bakanı, aşı olanlara hareket özgürlüğü vaat etti

Almanya'da Sağlık Bakanı iki doz aşı olanlara hareket serbestisi müjdesi verdi. Spahn, iki doz aşı olan yurttaşların testsiz ve karantinasız seyahat, alışveriş, kuaföre gitme serbestisine sahip olacağını söyledi.