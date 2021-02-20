Kafe, restoran, lokantalar hangi illerde açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar normalleşme adımlarının ne zaman atılacağını merak ediyor. Peki, hangi illerde yasaklar kalkıyor?

Korona yasaklarının kaldırılacağı iller? Hangi illerde yasaklar kaldırılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından illere göre kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Türkiye, bu küresel salgın krizini gerçekten başarıyla yürütmüş bir ülkedir. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak, bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz” şeklinde konuştu.

Şimdilik hangi illerde yasakların kaldırılacağı açıklanmadı. 1 Mart Pazartesi gününden itibaren hangi illerde kısıtlamaların gevşetileceğinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Yaza koronavirüs vakaları azalır mı?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini ifade etti. Özlü, “İllerin vereceği bir karar süreci olacak. Hangi adımların, hangi kapsam ve dozda ne zaman olacağını iller bazında karar verilecek. Aşılamayı hızlı yapar, vaka sayılarını düşürürsek hep birlikte yaza rahat gireriz” dedi.