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Korona virüs salgını sosyal ve sağlık güvencesinin önemini ortaya çıkardı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Diyarbakır İl Müdürü Reşat Merttir, korona virüs salgınında sosyal ve sağlık güvencelerinin öneminin ortaya çıktığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:33:01 -
Korona virüs salgını sosyal ve sağlık güvencesinin önemini ortaya çıkardı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Diyarbakır İl Müdürü Reşat Merttir, korona virüs salgınında sosyal ve sağlık güvencelerinin öneminin ortaya çıktığını belirtti.


Merttir, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgını dolayısıyla birçok ülkenin sosyal güvenlik ve sağlık sistemi iflas etme durumuna geldiğini kaydetti. Türkiye’de Sosyal Güvenlik Reformu ile uygulamaya konulan Genel Sağlık Sigortası ile salgına karşı verilen mücadelede dünyaya örnek olduğunu aktaran Merttir, "Sosyal güvenceniz yoksa sadece aylık 88.29 TL prim ile tüm aileniz GSS kapsamında. 18 yaş altı tüm çocuk ve gençlerimiz koşulsuz şartsız GSS kapsamında. Ayrıca SSK ve BAĞ KUR emeklileri hak sahiplerinin aylıkları bayramdan önce ödeniyor" dedi.


SGK Diyarbakır İl Müdürlüğü olarak pandemi sürecinde sosyal ve sağlık güvencelerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Merttir şöyle konuştu:


"Personelimize sağladığımız ekipman ve bilişim altyapısı sayesinde işlemlerimizin önemli bir kısmını evde kalarak uzaktan erişim yöntemiyle gerçekleştirdik. Bu dönemde personelimizi bulaş riskinden koruyacak tüm tedbirleri alarak, özellikle, vatandaşlarımızın Genel Sağlık Sigortası işlemlerini, emekli maaşlarının bağlanması ve istirahat raporlarının ödemelerini en kısa sürede gerçekleştirmek için olağanüstü bir çaba sarf ettik" diye konuştu.

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