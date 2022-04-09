Türkiye Büyük Milet Meclis'inde (TBMM) kabul edilen torba teklif yasalaştı. Pandemi döneminde 1 Mart 2020 ile 30 Mart 2020 tarihleri arasında salgına karşı alınan önlemler nedeniyle kapatılan ve bu nedenle kirasını ödeyemeyen esnafa destek geldi. Meclis Genel Kurul’da kabul edilen önergeye göre, bu tarihler arasındaki dönemde iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi sayılmayacak.

Korona sürecinde kira ödeyemeyen esnafa hangi destekler geldi?

Salgın önlemleri kapsamında hastalığın bulaşma riskini minimuma indirmek için restoran, kafe ve bazı iş yerleri zorunlu olarak kapanma yoluna gitmişti. Kapandığı için iş yapamayan esnaf dükkân kirasını da ödemekte zorlandı. Bu da mülk sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getirdi. Yaşanan mağduriyeti gidermek için Meclis harekete geçti. Torba yasaya gece yarısı eklenen önergeyle kirasını ödeyemediği için iş yerinden çıkmak zorunda kalan esnafın sorunu çözüldü. Buna göre; 2020 yılında 1 Mart ile 30 Haziran tarihleri arasında kirasını ödeyemediği için esnafın kira sözleşmesi fesh edilemeyecek. Ayrıca yine bu dönemlerde kirasını ödeyemeyen esnafa tahliye kararı çıkarılamayacak.