Korona olanlar aşı olacak mı? Covid-19 hastaları ne kadar süre sonra aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı korona virüs aşısı sorgulama sayfasını e Nabız sisteminden kontrol edilebiliyor. Koronavirüs geçiren kişiler bağışıklık oluşturacağı düşüncesi ile aşı olup olmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle aşısı ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Peki koronavirüs aşısı zorunlu mu? Koronavirüsü atlatanlar aşı olacak mı? Koronavirüs aşısının koruyuculuk süresi ne?

Korona olanlar aşı olacak mı?

Koronavirüs aşısına dair en çok merak edilen 36 sorunun yanıtlandığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'na, "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Sitede, koronavirüs geçirenlerin aşı olup olması ile ilgili de bilgiler yer aldı. İşte o açıklamalar...

"Covid-19'u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha Kovid-19'a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak gruplarda değildir."

’4-5 ay önce hastalık geçirenler aşı olabilir’

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, koronavirüs geçirenlerin antikoruna bakılması gerektiğini ifade ederek, 4-5 ay önce hastalığı geçirmiş kişilere aşı yapılmasında sakınca olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Gerek, aşılanma politikasında antikor düzeyine bakarak seçim yapılmadığını, sınıflama ve öncelik sıralaması olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Gerek, öncelik sıralamasında 4-5 ay önce hastalığı geçirmiş kişilere aşı yapılmasında sakınca olmadığını belirterek, "Yeni hastalık geçirdiniz daha birkaç aylık bir zaman geçti, bu dönemde muhtemeldir ki yeterli antikorunuz vardır; bu aşamada aşı olunmasına gerek olmayabilir. Ancak kişi hastalığı geçirdiğini bilmiyorsa; çünkü toplumun büyük bir çoğunluğu herhangi bir semptom yaşamadan bu hastalığı geçirme şansına sahip olabiliyor. Dolayısıyla bu kişilerin aşı olmasında hiçbir sakınca yok" dedi.

’Antikorun alt sınırı var’

Prof. Dr. Gerek, antikor seviyesinin herkeste ölçülmeyeceğini de ifade ederek, "Antikor seviyesinin bir alt sınırı var. Bunun referans aralığı 0-0,99’dur. Alt sınırın üzerinde antikorunuz varsa, antikor pozitif olarak değerlendirilir. Bunun bir üst sınırı yok. Üst sınırından kastımız şu; ’antikor en az şu kadar olmalı, antikor şu kadardan fazla olursa, başka bir şey olur’ gibi değerlendirmeler söz konusu değil. Alt limitini biliyoruz. Alt limitin üzerindeki her değer pozitif olarak ve sizi bu enfeksiyondan koruyacağı kabul edilir. Hatta hastalığı geçirmiş olan kişilerde antikor saptanmamış olsa bile bu virüsle tekrar karşılaştığı zaman vücuttaki hafıza hücreleri devreye girerek, yeniden antikor oluşturması, bu hastalığa karşı güçlü bir şekilde savunması ve engel olması söz konusudur" ifadelerini kullandı.

’28 gün ile antikor kazancımız daha yüksek olacak’

Prof. Dr. Gerek, antikorun koruma süresinin ne kadar olduğuna dair net bir bilginin olmadığını belirterek, "Henüz daha tam 1 yılı doldurmamış bir enfeksiyon süreciyle karşı karşıyayız. Zaman içerisinde görülecek bu antikorlar bizi ne kadar süreyle koruyor. Ayrıca ortalama 6-8 ay süreyle bu aşının koruyacağı tahmin ediliyor. 28 gün arayla aşılanma ile antikorun daha yüksek düzeyde elde edileceği şeklinde bir bilgi var. Dolayısıyla 14 günlük süreyi 28 güne bu sebeple çıkardılar. Dolayısıyla 28 günlük uygulama ile herhangi bir kayıp söz konusu olmayacak ve muhtemeldir ki buradan da daha yüksek düzeyde bir antikor kazancımız olacaktır diye tahmin ediyorum" dedi.