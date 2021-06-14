Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Salgının noktalanması, eski normallere dönmek içinse toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Pek çok ülke bir doz aşıya ulaşamamışken Türkiye hem kendi vatandaşlarını aşılamayı sürdürüyor hem de ihtiyaç sahibi ülkelere aşı desteği sağlıyor. Türkiye şimdiye kadar KKTC, Bosna Hersek ve Libya'ya aşı gönderdi. Ülkemizde aşı tedarikleriyle birlikte haziran ayı aşı seferberliği şeklinde geçiyor. Ülkemizde yaklaşık 34 milyon doz aşı yapıldı. Peki, korona geçiren aşı olmalı mı?

Korona geçiren kaç ay sonra aşı yaptırabilir?

Koronavirüsü geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir.