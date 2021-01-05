Korona aşısının yan etkileri ne zaman ortaya çıkar?

Korona aşısını taşıyan uçağın Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket ederek 30 Aralık’ta Ankara'ya iniş yapmıştı. Gelen ilk partide 3 milyon doz aşı bulunuyor. Aşıların testleri 14 gün sürecek, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda yapılacak.

Korona aşısını yan etkileri ne zaman ortaya çıkar?

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nden Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar ise aşıların herhangi bir zararının olmadığını söyleyerek, antikor testinin negatif çıkması halinde aşı olacağını açıkladı. Üreme çağında olan kişilerin aşıdan muaf tutulmasını öneren Doç. Dr. Dizdar, “Yani aşılamaya belli bir yaşın üstündeki insanlardan başlansın. İngiltere ve Almanya aynı yöntemi izledi. Bu ülkeler 80 yaş ve üstündeki kişileri aşılayarak başladı. Bizde de 70-80 yaş makul bir sınırdır. Gönüllü olarak aşı olmak isteyen de yine aşı olur. Olumsuz herhangi bir yan etkisi olursa da bunu ancak 6 ay ile 1 yıl sonra görebiliriz” ifadelerini kullandı.