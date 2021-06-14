Koronavirüsle vedalaşıp, maskesiz bir yaşam için uzmanlar herkesin aşı olmasını tavsiye ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından sık sık aşının önemini paylaşıp vatandaşları randevu almaya davet ediyor. Peki, aşı yaptırmak zorunlu mu?

Korona aşısı zorunlu mu? Aşı olmayanların kısıtlamaları sürecek mi?

Aşı sırası gelenler aşı yaptırmanın zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Uzmanlar, herkesin tereddütsüz aşı olmasını tavsiye ediyor. Sağlık Bakanlığı web sitesinde konu hakkında yer alan açıklama ise şöyle: Türkiye’de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.

Aşı yaptırmayan 65 yaş üstü vatandaşlar bilindiği gibi haftanın altı günü yalnızca 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Aşı yaptıran 65 yaş üstü içinse bu kural geçerli değil.