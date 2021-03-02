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Yaşam Korona aşısı olduğuna dair belge nereden alınır?
Yaşam

Korona aşısı olduğuna dair belge nereden alınır?

Korona aşı belgesi indir | Pek çok ülkede koronavirüse karşı aşı çalışmaları sürüyor. Salgının sona ermesi yaşamların eski haline dönmesi için aşılar son derece önemli. Salgını kontrol altına almaya çalışan ülkelerin pek çoğu aşı pasaportu kararını tartışıyor. Hal böyle olunca birçok kişi aşı olduğuna dair belgeyi nereden nasıl alabileceklerini araştırıyor. Peki, korona aşı belgesi nereden alınıyor? Kim korona aşı belgesi alabilir?

Yeniakit Publisher
2021-03-02 13:20:00 -
Korona aşısı olduğuna dair belge nereden alınır?

Korona aşı belgesi nereden alınıyor? Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Salgının sona ermesi içinse tüm ülkelerde aşıların toplumların büyük kısmına yapılması gerekiyor. Ancak ekonomik gücü olmayan yüzden fazla ülke henüz aşılara ulaşamadı. Uzmanlar tüm dünyanın aşılanmasının 2024’ü bulabileceğini belirtiyor. Bu sebeple salgını kontrol altına alan devletlerin, ülkelerine gelecek olan kişilerden aşı olduklarına dair belge isteyebileceği konuşuluyor. Son olarak Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi. Bu gelişmenin ardından aşı olanlar gerekli belgeyi nereden alacaklarını araştırıyor. Korona aşı belgesi nereden alınıyor?

Korona aşısı olduğuna dair belge nereden alınır?

Bilindiği gibi Türkiye’de korona aşıları öncelikle sağlık çalışanlarına uygulandı. Ardından da Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun belirlediği sıralamaya göre aşıların uygulanmasına devam edildi. Şu anda 65 yaş üstü vatandaşlar ile 65 yaş üstünün 60 yaş üstü eşleri sistemden randevu alabiliyor. Önümüzdeki günlerde yaş kriterinin belirlendiği şekilde kademeli olarak düşürülmesi bekleniyor. Korona aşısı olanlar ise aşı yaptırdıklarına dair belgeyi e devlet ya da e nabız’dan bulabilir.

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