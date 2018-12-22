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Korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa’da, 7 katlı binada korkutan bir yangın meydana geldi. Nedeni henüz tespite edilemeyen yangında apartman sakinleri tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

22 Aralık 2018 Cumartesi 06:32
Korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa'da akşam saatlerinde korkutan bir angın meydana geldi.

Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi’ndeki Derince Sokak’ta bulunan binada gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 7 katlı binadan yükselen alevler için itfaiye ekipleri harekete geçerken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Apartman sakinleri ise tahliye edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 06:41
  1. yangın
  2. Bursa
  3. itfaiye

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