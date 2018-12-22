Korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Bursa’da, 7 katlı binada korkutan bir yangın meydana geldi. Nedeni henüz tespite edilemeyen yangında apartman sakinleri tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.22 Aralık 2018 Cumartesi 06:32
Bursa'da akşam saatlerinde korkutan bir angın meydana geldi.
Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi’ndeki Derince Sokak’ta bulunan binada gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 7 katlı binadan yükselen alevler için itfaiye ekipleri harekete geçerken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Apartman sakinleri ise tahliye edildi.
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