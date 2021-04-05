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Gündem Korkutan uyarı! Bunu yapmadan sakın dışarı çıkmayın
Gündem

Korkutan uyarı! Bunu yapmadan sakın dışarı çıkmayın

Türkiye’de normalleşmeye geçilmesinin ardından koronavirüs vaka sayılarında patlama yaşandı. Konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunan Bilim Kurulu üyeleri "Kalabalık ortamlarda çift maske takın, oradan ayrılınca üsttekini çıkarıp atın" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 12:18:00 -
Korkutan uyarı! Bunu yapmadan sakın dışarı çıkmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı yeni harita, bir hafta içinde pek çok ilde vaka sayısında ciddi artış olduğunu gösterdi. İstanbul'da vaka sayısı bir haftada 31 bin artarak 91 bin 383 oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Bilim Kurulu üyeleri durumun ciddiyetini vurguladı ve alınması gereken kişisel tedbirleri anlattı.

Kapalı ortamlarda kaldığınız süreyi daha kısa tutun

- Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: "Vakaların bu denli arttığı, mutant virüsün yüzde 75 olduğu yerde başta fiziksel mesafeye dikkat etmek şart. Özellikle kalabalık ortamlarda yan yana gelmemeye özen göstermeliyiz. Kapalı mekanlarda temiz hava girişine izin verilmeli.

Hafta sonları pek çok ilde sokağa çıkma kısıtlaması var ama kişilerin geniş aileleriyle bir araya gelmemesi, sadece çekirdek aile ile zaman geçirmesi çok önemli. Ağız ve burun doğru kapatılıyorsa tek maske yeterli ancak kalabalık ortamlarda (toplu taşıma gibi) çift maske takmak, oradan ayrıldıktan sonra da üstteki maskeyi çıkarıp atmak gerekiyor.

Mutant virüs nedeniyle daha kısa sürede bulaş söz konusu olabiliyor. Bu nedenle kapalı mekanlarda bir arada olunan zaman kısaltılmalı. Sırası gelen vatandaşların aşı olmaları da doğru bir yaklaşım olacaktır."

Temaslı kişiler duyarlı davranmalı

- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: "Mutant virüs potansiyel hasta sayısını arttırıyor. Bu sayı maalesef kapalı mekanlarda uzun vakit geçirilmesinden kaynaklı. Maske takmak ve maskeyi doğru kullanmak önemli. Temas izolasyonu bulunan kişilerin evlerinden çıkmamaları gerekiyor.

Bu konuda gerçekten duyarlı davranmalılar. Aksi halde hastalığın önüne geçmek mümkün olmaz. Ülkede artan vaka sayısı sağlık sisteminin karşılayacağı yükün üzerine çıkarsa, o zaman çok ciddi sorunlar yaşarız.

Şu an sağlık sistemi gerekli hizmeti veriyor. Bu konuda halkın kesinlikle duyarlılığını arttırmaya ihtiyacımız var. Bu nedenle kapalı mekanlara girmemeye, girmek zorundaysak da çok kısa süre orada kalmaya dikkat etmeliyiz.

Sağlık sistemi pandeminin ilk gününden bu yana aktif şekilde çalışıyor. Sağlık çalışanlarının da çok yorulduğunu lütfen unutmayalım."

Bir dakikada bulaşıyor

- Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Ciner: "Mutasyonun etkisiyle artık yoğun bakıma daha ağır hastalar yatıyor. Mutasyonlu virüs daha çok organ tahribatına yol açıyor.

Aşılanan kesim çıktığında, 50-65 yaş arasında daha çok hasta geliyor. Eskiden virüs daha yavaş bulaşıyordu. Şimdi daha hızlı bulaşıyor. Bu nedenle "Bir dakikada bulaşıyor' diyorum. Bunu dememin sebebi, virüsün bulaştırıcılığının artmasının tanımını yapıyorum.

Bu bir betimleme. Ramazan ayında gerekli tedbirler alınacak ama o zamana kadar bir hafta 10 günlük süre var. Bu sürede vakaların artış hızı böyle devam ederse, kaotik bir ortam oluşacak."

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Yorumlar

BÜLENT

hepsi yalan.ey millet ALLAH şahit hiçbirine inanmıyorum.Küreselcilerin emir eli gibiler.Bu memleketi Hükümetmi Bilim kurulumu yönetiyor.Pcr testleri yalnış,aşı ne olduğu belli değil,ilaç ha keza.hepsi hikaye.Yıllar önve ERDOĞAN domuz gribi aşısı için asla vurdurmam dedi.şimdi bu virüse karşı haman.Reisi cumhurun yanında bir sürü "teşkilat"tan olan insan olduğuna inanıyorum.Ve reisi yalnış yönlendiriyorlar.500.000 TEST YAP 100.000 POZİTİF.HADİ ORDAN .YAMYAMLAR...
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