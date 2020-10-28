Korkutan açıklama: Dünya'ya doğru 880 milyon tonluk TNT gibi geliyor

Bir göktaşının Dünya’ya yaklaşırken hızlandığı ortaya çıktı. Bilim insanları, bu durumun göktaşının 2068 yılında Dünya'ya çarpma ihtimalini artırdığını iddia ediyor.

Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, söz konusu göktaşının Yarkovsky etkisi olarak bilinen bir fenomen nedeniyle hızlandığını belirledi.

Bulgulara göre bu göktaşı, Güneş ışığı tarafından itiliyor ve göktaşının bazı kısımları diğer bölgelerden daha hızlı ısınıyor. Independent'in haberine göre; Yarkovsky ivmelenmesi de burada devreye giriyor.

Astronomların düşüncesine göre, eğer gerçekleşirse, çarpışmanın şiddeti aynı anda patlayan 880 milton tonluk TNT’ye eşit olacak.

Bu asteroid ayrıca 13 Nisan 2029 Cuma günü Dünya'nın "son derece yakınından" geçecek. Bu yakın geçiş sırasında göktaşının çıplak gözle görülebileceği bildiriliyor.