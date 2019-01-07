Korkunç olay! Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Eskişehir'de yol kenarındaki boş bir arazide kadın cesedi bulundu.

Olay Eskişehir Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi Orçun Sokak'ta yaşandı. Sokağa aracını park eden bir kişi yol kenarındaki arazide hareketsiz yatan kadını fark etti.

Şahıs, durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hareketsiz şekilde yerde yatan 25 yaşlarındaki kadının öldüğünü tespit etti.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemenin ardından kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.