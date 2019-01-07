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Korkunç olay! Toprağa gömülü ceninin eli, parkta bulundu

Gaziantep'deki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda bekleyen vatandaşlar, toprağın üstünde bir bebek eli gördü. Olay yerine çağrılan polis ekibi tarafından yapılan incelemede, poşet içerisinde toprağa gömülü cenin bulundu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:17
Korkunç olay! Toprağa gömülü ceninin eli, parkta bulundu

Gaziantep’te aş evine yemek almaya giden vatandaşlar, parkta bir bebek eli gördü. Büyük şok yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler geldi. İncelemede, poşet içerisinde toprağa gömülü cenin bulundu.

Gaziantep Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde bulunan aş evine yemek almaya giden vatandaşlar, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda beklerken gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı.

Toprağın üstünde bebek eli gören vatandaşlar, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, bir kısmı toprağa gömülü olan poşeti tespit etti. Topraktan çıkarılan poşette ise bir cenin bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası cenin Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili şüphelilerin bulunması için soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:17
  1. Gaziantep
  2. Şahinbey ilçesi
  3. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı
  4. cenin
  5. parkta bebek eli bulundu

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