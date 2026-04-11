Korkunç kaza! Bacadaki yangına müdahale etmek isterken can verdi
Kastamonu Tosya'da bacada çıkan yangına müdahale etmek için apartmanın çatısına çıkan 42 yaşındaki market işletmecisi, havalandırma boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. O
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşanan acı olay, mahallede büyük üzüntü yaşattı.
Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi’nde 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın girişindeki marketi işleten Erdal Mansur, ısınmak için kömür sobası yaktı. Bir süre sonra bacanın alev aldığını fark eden Mansur, yangına müdahale etmek için binanın çatısına çıktı.
1 saatlik çalışmayla ulaşıldı
Mansur, çatıda bulunan havalandırma boşluğundan düştü. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından havalandırma boşluğunda Mansur'un cansız bedenine ulaşıldı. Mansur'un cansız bedeni Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.