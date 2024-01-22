Korkunç görüntü! 9. kattan atlayarak intihar eden gencin o anları güvenlik kamerasına yansıdı
Beylikdüzü’nde 25 yaşındaki bir genç, oturduğu binanın 9. katından atlayarak intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.D. adlı gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Emniyet üzücü hadisyle ilgili çalışma başlatırken, olay anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sİtede oturan görgü şahidi Mehmet Mert Arslan, şunları anlattı:
"Ben buradaki markete geldim. Oradan alışveriş yaptım ve yanlış bir ürün aldığım fark ettim. Geri girdim. Çıktığımda evin giriş tarafında kapının oraya düştü arkadaş gözümün önünde. Bir, bir buçuk saniyelik bir süreçle benim tam önüme düştü. Zaten düştüğü anda da canını teslim etmiş oldu. Düşerken bir evden ses geliyor sandım. Ses yakından geliyordu. Sonrasında da düşmüş oldu arkadaş"
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