Korku filmlerini aratmayan görüntü: Depremde 4 katlı AVM saniyeler için yıkıldı
5.6'lık depremin yaşandığı Malatya'da 4 katlı bir AVM'nin yıkılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Malatya'da 12.04'te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 4 katlı bir alışveriş merkezinin çökme anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu görülüyor.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Malatya'da bugün 12.04'te 5.6'lık bir deprem daha meydana geldi.
Saniyeler için yerle bir oldu
İlk belirlemelere göre, 29 binanın yıkıldığı kentte 4 katlı bir alışveriş merkezinin yıkılma anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde binanın saniyeler içerisinde yerle bir olduğu görülüyor.