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Yaşam Korku dolu anlar! Yoldan geçen vatandaşlar dehşete kapıldı
Yaşam

Korku dolu anlar! Yoldan geçen vatandaşlar dehşete kapıldı

Hakkari-Van karayolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde meydana gelen toprak kayması korkuya neden olurken o anlar vatandaşların kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 16:15:00 - 2021-08-02 16:23:19

Hakkari-Van karayolunda meydana gelen toprak kayması saniye saniye görüntülendi.

Korkuya neden oldu

Hakkari-Van karayolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde yağışlarla birlikte toprak kayması meydana geldi. Yeni tünelin yapıldığı alanda yaşanan toprak kayması büyük korkuya neden oldu.

 

O anlar saniye saniye görüntülendi

Yoldan geçen vatandaşlar dehşet anlarını saniye saniye görüntüledi.

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