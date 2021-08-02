Korku dolu anlar! Yoldan geçen vatandaşlar dehşete kapıldı
Hakkari-Van karayolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde meydana gelen toprak kayması korkuya neden olurken o anlar vatandaşların kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Hakkari-Van karayolunda meydana gelen toprak kayması saniye saniye görüntülendi.
Korkuya neden oldu
Hakkari-Van karayolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde yağışlarla birlikte toprak kayması meydana geldi. Yeni tünelin yapıldığı alanda yaşanan toprak kayması büyük korkuya neden oldu.
O anlar saniye saniye görüntülendi
Yoldan geçen vatandaşlar dehşet anlarını saniye saniye görüntüledi.