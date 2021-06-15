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Dünya

Korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonu böyle patladı

Rusya'da bir benzin istasyonunda çıkan yangın sonrası şiddetli patlamalar meydana geldi. OLayda 16 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 11:23:00 -

Rusya'nın Novosibirsk kentinde bulunan bir benzin istasyonunda yangın çıktı. Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kentte büyük paniğe neden olan yangın 800 metrekarelik bir alana yayılırken, kısa süre sonra benzin depolarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamadan sonra istasyona yakın yerleşim alanlarında yaşayanlar büyük panik yaşadı.

Çok sayıda ev ve iş yerinin de camları kırıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2'si itfaiye eri olmak üzere 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgede toplam 5 patlamanın meydana geldiği, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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