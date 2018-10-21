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Korkmaz: Hakkettiğimiz bir galibiyet aldık

Süper Lig’in 9. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 1-0’lık skorla mağlup eden Antalyaspor’da Teknik Direktör Korkmaz, ”Rakibimize kolay kolay pozisyonlar vermedik ve pozisyonlara girdik. Hakkettiğimiz bir galibiyet aldık” açıklamasında bulundu.

21 Ekim 2018 Pazar 20:09
Korkmaz: Hakkettiğimiz bir galibiyet aldık

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, alınan galibiyetten dolayı oyunlarını tebrik etti. Korkmaz, ”Oyuncularımı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Oyunun başından sonuna kadar çok iyi oynadılar. Özellikle saha yayılımı ve taktik anlayışı çok iyi uyguladılar. Belki toplu oyunda değil ama topsuz oyunda çok doğru pozisyonlar aldık. Rakibimize kolay kolay pozisyonlar vermedik ve pozisyonlara girdik. Hakkettiğimiz bir galibiyet aldık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Otelden maça gelene kadar, bu yağmurlu havada bizi çok iyi desteklediler. Belki de bu galibiyetin fitilini onlar ateşledi. Onlara teşekkür ediyorum. Çok iyi bir taraftarlık örneği gösterdiler. Dolaysıyla da çok iyi oynadık ve 3 puanı hakkettik" dedi. 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 20:09
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