Körfez'den İsrail'e ültimatom... "Savaş durmazsa azaltacağız"
Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleri, işgalci İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılarını ocak ayına kadar bitirmesi hususunda ültimatom verdi. BAE saldırıların durmaması durumunda bölgedeki inşa ettiği tesise akışı azaltacağını belirtti.
İşgalci İsrail Gazze'de kanlı soykırımını sürdürmeye devam ediyor.
Gazze'de işgalci İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Filistinli sayısı 20 bini aştı.
Akşam.com.tr'nin İsrail basınında yer alan N12'den çevirdiği habere göre; BAE ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleri, işgalci İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılarını ocak ayına kadar bitirmesi hususunda ültimatom verdi.
BAE, Gazze Şeridi sınırındaki Refah kentinde, inşa ettiği deniz suyunu tuzdan arındırma tesisisin tehlikede olduğunu vurguladı.
İşgalci İsrail'in Gazze'deki kanlı operasyonlarını genişletmesi sonrası tesisin güvenliğini tehlikede gören BAE, İsrail'e saldırıları durdurması için uyarıda bulundu.
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"SORUMLULUK AMERİKA VE İSRAİL'E AİT OLACAK"
BAE, işgalci İsrail'in Gazze'de uzun süreli ve geniş kapsamlı bir operasyon yapması durumunda tesise yapacağı akışı azaltacağını ifade ederek, bunun yaşanması sonucunda sorumluluğun İsrail ve ABD'ye ait olacağının altını çizdi.
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