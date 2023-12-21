  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Blinken'dan tepki çeken 'ateşkes' açıklaması!

İflası önlemek için yapılan her harcama sonucu dev şirketleri kötü etkiledi: 1. ABD, Çin 2. sırada!

Asgari ücrete kallavi zam bekleyenler kahrolacak! Her dediği çıkan ekonomist kötü haberi verdi

Dünyaca ünlü Türk mağazası iflasın pençesinde! 215 şubesi her an kapanabilir

İnsanlar tehlikede: COP28 anlaşma için arka çıktı! BM'den çağrı: Tarihi çözümler, tüm ilgili kritik gelişme!

Kan donduran cinayet! Babasını sobada yaktı

Meteoroloji Türkiye'ye 7 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı: Yeni haftada hava durumu! Tahminler

Gazze'de insanlık dışı olay! İsrail bunu da yaptı

BM'de Gazze oylaması 3. kez ertelendi! Yine ABD'nin talebiyle...

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı! Tarih verdi
Gündem Körfez'den İsrail'e ültimatom... "Savaş durmazsa azaltacağız"
Gündem

Körfez'den İsrail'e ültimatom... "Savaş durmazsa azaltacağız"

Yeniakit Publisher
2023-12-21 08:07:00 -
Körfez'den İsrail'e ültimatom... "Savaş durmazsa azaltacağız"

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleri, işgalci İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılarını ocak ayına kadar bitirmesi hususunda ültimatom verdi. BAE saldırıların durmaması durumunda bölgedeki inşa ettiği tesise akışı azaltacağını belirtti.

İşgalci İsrail Gazze'de kanlı soykırımını sürdürmeye devam ediyor.

Gazze'de işgalci İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Filistinli sayısı 20 bini aştı.

Akşam.com.tr'nin İsrail basınında yer alan N12'den çevirdiği habere göre; BAE ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleri, işgalci İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılarını ocak ayına kadar bitirmesi hususunda ültimatom verdi.

BAE, Gazze Şeridi sınırındaki Refah kentinde, inşa ettiği deniz suyunu tuzdan arındırma tesisisin tehlikede olduğunu vurguladı.

İşgalci İsrail'in Gazze'deki kanlı operasyonlarını genişletmesi sonrası tesisin güvenliğini tehlikede gören BAE, İsrail'e saldırıları durdurması için uyarıda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"SORUMLULUK AMERİKA VE İSRAİL'E AİT OLACAK"

BAE, işgalci İsrail'in Gazze'de uzun süreli ve geniş kapsamlı bir operasyon yapması durumunda tesise yapacağı akışı azaltacağını ifade ederek, bunun yaşanması sonucunda sorumluluğun İsrail ve ABD'ye ait olacağının altını çizdi.

 

O ilçemizde petrol heyecanı! Bölge petrol denizine döndü... Belediye başkanı duyurdu: Dubai gibi olabiliriz
O ilçemizde petrol heyecanı! Bölge petrol denizine döndü... Belediye başkanı duyurdu: Dubai gibi olabiliriz

Ekonomi

O ilçemizde petrol heyecanı! Bölge petrol denizine döndü... Belediye başkanı duyurdu: Dubai gibi olabiliriz

Pakistan Uluslararası Havayolu şirketi iflasın eşiğinde! Kötü haber geldi: Dubai, Dammam'da durduruldu
Pakistan Uluslararası Havayolu şirketi iflasın eşiğinde! Kötü haber geldi: Dubai, Dammam'da durduruldu

Dünya

Pakistan Uluslararası Havayolu şirketi iflasın eşiğinde! Kötü haber geldi: Dubai, Dammam'da durduruldu

Türkiye'den Dubai'ye teknolojik çıkarma
Türkiye'den Dubai'ye teknolojik çıkarma

Teknoloji

Türkiye'den Dubai'ye teknolojik çıkarma

Güneydoğulu Hububatçılar Dubai’ye çıkarma yaptı
Güneydoğulu Hububatçılar Dubai’ye çıkarma yaptı

Ekonomi

Güneydoğulu Hububatçılar Dubai’ye çıkarma yaptı

ABD bu kadarını beklemiyordu! Türk İHA'ları Dubai'yi salladı
ABD bu kadarını beklemiyordu! Türk İHA'ları Dubai'yi salladı

Teknoloji

ABD bu kadarını beklemiyordu! Türk İHA'ları Dubai'yi salladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23