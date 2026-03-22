Körfez'de kartlar yeniden karılıyor! BAE'den Washington'a "güvenlik" çağrısı: "İran tehdidi merkezimizde!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, İran'ın bölge ülkelerini hedef alan misilleme saldırıları sonrası jeopolitik dengelerin sarsıldığını ilan etti. Sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek açıklamalarda bulunan Karkaş, İran'ın "acımasız" saldırılarının Körfez stratejik düşüncesini kökten değiştirdiğini belirterek, ABD ile olan güvenlik ortaklıklarının hiç olmadığı kadar sağlamlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, İran'ın misillemeleri karşısında ortak Körfez güvenliğinin artırılması ve Washington ile güvenlik ortaklıklarının sağlamlaştırılması gerektiğini belirtti.

Karkaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Körfez'deki Arap ülkelerine yönelik devam eden saldırılarına dikkati çekti.

"İran'ın Körfez'deki Arap ülkelerine acımasız saldırıları, derin jeopolitik sonuçlar doğuruyor." ifadelerini kullanan Karkaş, söz konusu saldırıların ayrıca İran tehdidini Körfez stratejik düşüncesinin merkezine yerleştirdiğine işaret etti.

Bu saldırıların bir taraftan da Körfez güvenliğinin geleneksel Arap güvenlik anlayışlarından bağımsızlığını gözler önüne serdiğine dikkati çeken Karkaş, şunları kaydetti.

 

"Füzeler, insansız hava araçları (İHA) ve İran'ın saldırgan söylemi. Sonuç itibariyle ulusal kapasitelerimizi güçlendirmemiz, ortak Körfez güvenliğimizi artırmamız ve Washington ile güvenlik ortaklıklarımızı sağlamlaştırmamız gerekiyor."

İran'ın saldırılarına karşı direndiklerinin altını çizen Karkaş, ateşkesten sonra nükleer tehdidin yanı sıra füze ve İHA saldırılarına karşı Körfez'deki Arap ülkelerinin güvenliğini kalıcı olarak garanti edecek çözümler için çabaladıklarını ifade etti.

 

- ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HİZİPSAVAR

lan mal kendini koruyamayan amerika sizi mi koruyacak hala akıllanmadınz mı milyarları akıt ama hiç bir işe yaramayan silahlar al. tabi eğer sen satılmış vatan haini değilsen ver amerikaya ver. israili bunu için soktu oraya sopayı gösteriyor silahu kasıyor. yarın peygamber efendimize sav nasıl hesap vereceksiniz diyecem siz galiba müslkğüman bile değilsini. yarın itrail size saldırsa amerikan silahları ile kimi vuraxaksınız kendi uçaklarınızımı

İbrahim Albayrak

1 tane pedofili sapık dünyayı ne hale getirdi pedofili ve siyonist olmak bunu gerektiyor demekki ALLAHIN gazabı üzerinzie olsun lanetli kavim sizi
