Gündem Körfez'de Diplomasi Trafiği: Suudi Arabistan ve İran Arasında Kritik Temas
Gündem

Körfez'de Diplomasi Trafiği: Suudi Arabistan ve İran Arasında Kritik Temas

Yücel Kaya
Körfez'de Diplomasi Trafiği: Suudi Arabistan ve İran Arasında Kritik Temas

ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesin hemen ardından bölgede tansiyonu düşürecek önemli bir adım atıldı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın Körfez ülkelerini hedef alan saldırılarından bu yana ilk kez bir araya geldi.

Ateşkes Sonrası İlk Telefon Görüşmesi

İran'ın, İsrail ve ABD saldırılarına misilleme gerekçesiyle Suudi Arabistan dahil bölgedeki komşularına yönelik başlattığı operasyonlar, iki ülke arasındaki diplomatik köprüleri germişti. Ancak iki gün önce duyurulan 15 günlük geçici ateşkes süreciyle birlikte diyalog kanalları yeniden açıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki bakanın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

  • Bölgesel Güvenlik: Orta Doğu'da istikrarın yeniden tesisi için atılacak adımlar.
  • Gerilimi Azaltma: Mevcut krizin tırmanmasını önleyecek diplomatik yolların aranması.
  • İstikrar Çabaları: Bölgedeki çatışma ortamının sonlandırılmasına yönelik ortak niyet beyanı.

Bölgesel Normalleşme İçin Kritik Eşik

Bu görüşme, saldırıların başladığı dönemden bu yana iki ülke arasındaki ilk resmi temas olma özelliğini taşıyor. Diplomatik kaynaklar, İslamabad’da yapılması planlanan müzakereler öncesinde bu tür üst düzey temasların, bölgedeki "Altın Çağ" beklentilerine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı'nın güvenli geçişlere açılması şartıyla sağlanan ateşkesin, Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerilimi kalıcı bir barışa dönüştürüp dönüştürmeyeceği merakla bekleniyor.

