Körfez ülkeleri NATO zirvesine katılacak

Katar, Kuveyt, BAE ve Bahreyn'in, İran bağlantılı bölgesel gerilimlerin arttığı ve Körfez güvenliği konusunda Batı ile iş birliği tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde, gelecek ay Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesine katılması bekleniyor.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan zirvenin İran'daki savaş, Batılı müttefikler arasındaki ayrışmalar ve daha geniş bölgesel güvenlik kaygılarına odaklanması bekleniyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el Ensari New Arab'a yaptığı açıklamada Doha'nın katılımını doğrulayarak "Katar'ın NATO'nun İstanbul İşbirliği Girişimi'nin taraflarından biri olduğunu ve ittifakla süregelen bir ortaklık yürüttüğünü" söyledi.

Ensari, zirveye katılımın özellikle "bölgede halihazırda yaşanan güvenlik gelişmeleri ve yansımaları dikkate alındığında "başlıca savunma ortaklıkları çerçevesinde gerçekleştiğini" ekledi.

Türk diplomatik kaynaklar, katılımın yıllardır sınırlı kalan NATO-Körfez ortaklık mekanizmalarını yeniden etkinleştirmek için bir fırsat sunduğunu söyledi.

NATO, Körfez ve Ortadoğu ülkeleriyle siyasi ve güvenlik iş birliğini güçlendirmek amacıyla "İstanbul İşbirliği Girişimi"ni 2004'te İstanbul'da düzenlenen zirvede başlatmıştı.

Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE bu çerçeveye katılırken, Suudi Arabistan ve Umman girişimin dışında kalmıştı.

Ummanlı yazar ve araştırmacı Abdullah Baabood, The New Arab'a yaptığı açıklamada, dört Körfez ülkesinin Ankara zirvesine katılımının özellikle ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşından ve Körfez güvenliği, enerji altyapısı ve deniz yollarına ilişkin artan endişelerden sonra "son derece önemli stratejik sonuçlar taşıdığını" söyledi.

Baabood, zirveye katılımın sembolik siyasi angajmandan daha fazlasını yansıttığını belirtti.

Körfez ülkelerinin zirveyi savunma koordinasyonunu güçlendirmek, gelişmiş erken uyarı ve savunma teknolojileri elde etmek, istihbarat ve siber güvenlik işbirliğini derinleştirmek için bir fırsat olarak görebileceğini ekledi.

Baabood ayrıca Türkiye'nin zirveye ev sahipliği yapmasının, Ankara'nın "NATO ile Körfez arasında bir köprü" olarak konumlanma girişimini yansıttığını, aynı zamanda Avrupa ile Ortadoğu arasında bölgesel güvenlik ve diplomasi aktörü olarak rolünü güçlendirdiğini savundu.

Buna rağmen Baabood, resmi bir "Körfez NATO'su" ya da doğrudan bir kolektif savunma düzenlemesinin ortaya çıkmasını beklemediğini vurguladı.

