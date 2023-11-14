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Ekonomi Körfez ülkeleri İstanbul'da fırsat kolluyor
Ekonomi

Körfez ülkeleri İstanbul'da fırsat kolluyor

Yeniakit Publisher
2023-11-14 12:48:36 - 2023-11-14 12:48:35
Körfez ülkeleri İstanbul'da fırsat kolluyor

Türkiye ticarette bölgesel açılımlarını sürdürürken Körfez ülkeleri de karşılıklı işbirliği adına başta İstanbul olarak üzere yatırım fırsatlarına kapı aralamanın peşinde.

Körfez Ülkeleri yatırımcıları ve Türk iş dünyası 12-13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC)-Türkiye Ekonomik Forumu'nda bir araya geldi. Körfez İşbirliği Konseyine bağlı ülkelerin bakanları, bakan yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ve çok sayıda bürokratın katıldığı toplantıda katılımcı ülkelerin tarım, gıda, altyapı, ulaşım, lojistik, turizm, finans, yatırım, sanayi ve enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileri de hazır bulundu.

İşbirliği artırılacak

Forumun bölge ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yardımcı olmak adına düzenlendiğini belirten UİP Kurucusu ve Başkanı Cengiz Özgencil, zirveye üst düzey iş insanı ve bakan düzeyinde katılımın sağlandığını ve yoğun B2B görüşmelerinin olduğunu kaydetti. Özgencil, GCC-Türkiye Ekonomik Forumu’nun Türkiye'de yapılan en önemli zirvelerden bir tanesi olduğunun altını çizdi.
Özgencil, zirvenin hem genel akışı hem de arka planda B2B odalarında iş insanlarının bir araya gelip görüşmeler yapması, kamu bağlamında da bakanların bir araya gelip görüşmeler yapması ile çok verimli geçtiğini kaydetti. Özgencil, "Özellikle ülkemizdeki çok değerli iş insanları yoğun bir şekilde katılım sağladı. Büyük firmaların CEO düzeyinde katılımı oldu." ifadelerini kullandı.

"Diplomasi görevi de var"

Özgencil sözlerini şöyle sürdürdü; "Her şeyi devletten beklememek lazım. Devlet tabii ki hem iş dünyası hem de vatandaş için koruyucu bir çatı. Özel sektör dünyadaki her ülkede bir diplomasi de yapıyor, sadece iş bağlantısı yapmıyor. Bir diplomasi görevi de var. GCC-Türkiye Ekonomik Forumu’nda özel sektörün birbirleriyle olan görüşmelerinde üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yaptıklarını düşünüyorum."

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