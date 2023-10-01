Korelilerin evde cilt bakımı sırrı arpa: 20 - 35 - 40'lı kadınlar çirkin olmamak için onları kullanıyor! Uygun karışım

Korelilerin tertemiz cildinin güzelliğinin sırrı her zaman merak ediliyordu. Korelilerin sır gibi sakladığı temiz ciltlerinin sebebi meğer içtikleri o çaydaymış. İşte Korelilerin içtiği arpa çayının cilde faydaları...

Boyé Lafayette De Mente'nin Çağdaş Kore Kültürünü Anlamak adlı kitabına göre, arpa çayı Kore'de en yaygın servis edilen çay olarak biliniyor. Lafayette'e göre, çay içmenin Çin'den gelen Budist rahipler tarafından ülkeye tanıtılmasının ardından, Koreliler o zamandan beri çay uzmanı oldular ve çayları içecek olmanın ötesinde Koreli kadınların cildinin güzelliğini perçinleyen sağlıklı bir içecek olarak da görülüyor.

KORELİLERİN SIR GİBİ SAKLADIĞI ARPA ÇAYI

ARPA ÇAYI İÇMENİN CİLDE FAYDALARI

Dr. Swapna Priya, "Hafif, cevizimsi aromasıyla sevilen arpa çayı sıcak veya soğuk olarak tüketilebilir ve tadı kavurma işlemine ve demleme yöntemine bağlı olarak değişebilir," diye açıkladı. Ayrıca, arpa çayı içmenin kişinin cildi için sağlayabileceği çeşitli faydalar hakkında da ayrıntılı bilgi verdi.

20- 40 hatta 50'li yaş Koreli kadınlar kullanıyor...

1. ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLER

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Arpa çayı, vücuttaki zararlı serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir. Serbest radikaller, erken yaşlanmaya ve cilt hasarına yol açar ve antioksidanlar oksidatif stresi azaltarak sağlıklı cildin korunmasına yardımcı olabilir.

2. NEMLENDİRME

Sağlıklı bir cildin korunması için cildin nemli kalmak çok önemlidir. Arpa çayı, cildi nemli tutmaya yardımcı olabilecek ve daha parlak bir cilde katkıda bulunabilecek nemlendirici bir içecek olarak bilinir.

3. DETOKS ETKİSİ

Arpa çayının toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olan özelliklere sahip olduğu söylenir. Temizlenmiş bir vücut, daha temiz bir cilt sağlar.

4. AKNE KARŞITI

İltihaplanma, akne veya kızarıklık gibi belirli cilt koşullarının sağlıklı yönetilmesine yardımcı olabilir.

5. SİNDİRİM DESTEKLEYİCİ

Sağlıklı bir sindirim sistemi genellikle cilde de yansır. Arpa çayının sindirimi desteklediği ve sağlıklı bir bağırsağı teşvik ettiği bilinir, bu da potansiyel olarak daha iyi bir cilt sağlığına yol açar.

Arpa çayı cilt için potansiyel faydalar sunarken, bireysel tepkilerin değişebileceğini unutmamak önemlidir. Dengeli bir diyet, iyi bir nemlendirme ve uygun bir cilt bakım rutini, sağlıklı bir cilde ulaşmanın ve bunu sürdürmenin temel unsurlarıdır. aydinlik'ta verilen haberde: Özel cilt sorunlarınız veya rahatsızlıklarınız varsa, kişiselleştirilmiş tavsiye ve öneriler için bir dermatoloğa danışmanız tavsiye edilir ifadesine yer verildi!