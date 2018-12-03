Kore'de ilk minare

Varillerden yapıldı ama ondan yükselen ezan bugün Güney Kore'de hâlâ yankılanıyor.

Bugün Güney Kore'de 45 bin civarında Müslüman var. Bu durum bir genç adamın diktiği şu "varil minare" ile başlamış.

Çok çoook önemli konulara boğulmuş giderken, "bir fidan dikme"nin nasıl bir fazilet, nasıl bir ömür, dünyevî ve uhrevî kazanç olduğunu anlayabilmek adına Zübeyir Koç merhumun ismine rastladım. Onun diktiği fidan işte bu varilden minare!

Zübeyir Bey rahmetli gencecik bir delikanlı iken kalkar 1953 yılında Kore Savaşına katılmak üzere hazırlanan "Türk Kore Tugayı"na imam olur. Celalettin Ökten Hocaefendi'nin teşviki ile Ordu'nun açtığı sınava girer ve başarılı olur. 21 yaşındaki Giresunlu üstelik nişanlı Zübeyir.

Cemil Uluçevik Paşa'nın komutasındaki Tugay'ın imamı olarak İzmir'den askeri vapura binen bahadırların arasında yer alır.

Gazetemizin yazarlarından Allah ömrünü âsân eylesin Atilla Özdür Ağabey'imiz de "Kore Gazileri"mizdendir ve onun da bir kilisenin en temiz yeri olarak gördüğü piyanonun üzerinde namaz kılışına dair hatırasını dinlediğimden Zübeyir Bey'in hikâyesini özetleyerek size nakledeyim istedim.

Bunu yaparken Zeynep Bayramoğlu'nun “Bir İnsan Bir Hayat”, yazısından istifade ettim. (Bilimevi Kadın dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2017, sayı 2.)

Bayramoğlu şöyle yazıyor:

Tugay, Kore’ye ulaşır. (..) Genç hoca önce tugayın içinde ezan okumaya başlar. Petrol varillerinden bir minare yapar namaz kılınan barakanın yanına ve ilk defa dış ezan okur. Tarih 16 Temmuz 1956’dır ve minaresi varillerden olan bu cami, Kore’nin ilk camisidir.

O dönem misyonerlik faaliyetleri oldukça etkindir Kore’de, genç hocadan rahatsız olurlar. Amerikan Uzakdoğu Kuvvetleri’nin papazı gelir hocaya, “Dinlerin aslı birdir, biz burada çalışıyoruz, İslâm’a gerek yok” der. Hoca, Cemil Paşa’ya bilgi verir. Paşa, çalışmalarına devam etmesini söyler.

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Önce üç Koreli Müslüman olur. Sonra 270 Koreli için şehadet töreni yapılır. Genç hoca, boynunda papyonla, -çünkü Cemil Paşa “Din adamı olsan da bu bir tören, papyon takmak zorundasın” der..

(..)

Hoca, 1986 yılında hacca gittiğinde orada Koreli gençler görür, yanlarına oturur, sohbet etmeye başlar. Kore’nin milli marşlarını söyler onlara, gençlerin çok dikkatini çeker bu adam. Sonra sorar,

-“Sizin babanız, dedeniz nasıl Müslüman olmuş” diye. Anlatır gençler,

-“Bizim dedemiz, babamız Türk bir imamla tanışmış, adı Zübeyir…”

- İşte o benim, der.

Genç Koreliler hasretle sarılırlar ona… O sene davet ederler, Zübeyir Hoca’yı Kore’ye..

(..)

Zübeyir Koç Hocaefendi, 2009 yılında 74 yaşında vefat etti. Vefat ettiğinde 6 yabancı dil biliyormuş."

Tugay Komutanı'nın Zübeyir Hoca'ya papyon kravat taktırmasını yadırgamamalısınız. Bu dayatma, ta Kemalizm'in ilk Diyanet İşleri Reisi Rıfat Börekçi'ye kadar gider. İşte papyonlu Diyanet Reisi Börekçi aşağıda. Çevredeki kadınlar neden gülüyor bilinmez!