Kör olmayın!

Milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir göz hastalığıdır. Hele ülkemizde nüfusun yüzde üçü; 2 milyondan fazla insan bu tehlike ile karşı karşıya..

Çünki göz tansiyonu teşhis edilip de tedavi edilmediğinde görme kaybına sebep olabiliyor. Glokom rahatsızlığında, gözün içindeki sıvı basıncı, görme yeteneği için gerekli olan göz sinirine zarar verecek düzeyde yüksektir.

40 yaşın üzerinde daha sık oluşan glokom genellikle yıllar içinde çok sinsi ilerler.

Nano Teknoloji umudu

Her geçen gün, tekstil, otomotiv, bilgisayar, boya, kimya, elektronik gibi alanlarda kendisinden daha çok söz ettiren 'Nano Teknolojisi' artık göz sağlığında hastaların umudu oldu.



Glokomun teşhis ve tedavisi için nano teknoloji (nano, metrenin milyarda birini ifade etmek için kullanılan ölçü birimidir) üzerinde fizik mühendisleriyle işbirliği içinde çalıştıklarını söyleyen Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi Glokom Araştırma ve Teşhis Merkezi Direktörü Prof. Dr. Alon Harris, “Belki glokom için kliniğe gitmeye bile gerek olmayacak. Nano parçalarını gözün içine koyarak onların verdikleri sinyallerle göz içi basıncını ölçebileceğiz. Bu glokom hastalığının tedavisi için devrim niteliğindedir” diyor.

ÇALIŞMALAR YENİ DEĞİL

Glokomun körlüğe kadar gidebilen bir hastalık olması sebebiyle erken teşhis için nano- teknolojinin çok önemli olduğunu da belirten Prof. Dr. Harris; “Glokom hastalarının yüzde 20'si kör olma riski taşıyor. Türkiye'de nüfusun yüzde üçü glokom riski ile karşı karşıya. Bu yüzden glokom taraması çok önem taşıyor. Nano teknoloji sayesinde göz içi basınç dalgalanmalarını da ölçeceğiz. Çok küçük çipler gözün içinde görme sinirini de görecek. Bu erken tanı ve erken tedavi anlamına geliyor” dedi. Harris, glokom hastalığının ancak dikkatli bir göz muayenesiyle teşhis konulabildiğini de vurguladı.

Belirtiler ve riskler

Toplumda 40 yaş üzerinde %2, 60 yaş üzerinde %10 oranında görülür. Bebeklik (konjenital glokom) ve çocukluk çağlarında görülen tipleri vardır.

Başlangıçta genellikle belirti olmaz. Görmede bozukluk ve ağrı yoktur. Hastalık erken teşhis edilemeyip ilerlerse, görme sinirindeki hırpalanma sonucu görme alanında kör noktalar oluşur. Daha sonra bir borudan bakıyormuş gibi etraftaki cisimler görülmez olur. Glokomun seyrek görülen kapalı açılı tipinde göz tansiyonu çok yüksek değerlere ulaşıp, şiddetli ağrı ve bulanık görme yapar. Bu genellikle hipermetrop hastalardadır. Risklere gelince:

● Ailede glokom varlığı,

● Uzun süren kortizon tedavisi,

● Göz içi iltihabı (Üveit),

● İleri yaş,

● Şeker hastalığı,

● Yüksek ya da düşük tansiyon,

● Yüksek miyopi ya da hipermetropi,

● Göz yaralanmaları,

● Migren..

Domates ve havuç

Bilhassa yaşlılara tavsiye ediyoruz. Onlardaki makula dejenerasyonuna domates suyu içmek iyi gelecektir. Buna bir ay düzenli olarak devam etmeliler. Hormonsuz domatesin bir bardak taze sıkılmış suyu, göz tansiyonunun düşürülmesi için etkilidir.

Bunu öğle yemeğinden bir saat kadar önce yapabilirsiniz.



Domates suyu içmeyi bir kür olarak uygulayan daha genç kimseler, görmelerinde oluşan güçlenmeyi kısa zamanda farkedeceklerdir.

Diğer taraftan havucun gözlere iyi geldiği kulağınıza çalındıysa, doğru duymuşsunuz. Havuç gibi besin az bulunur..