Kör değilseniz hainsiniz!

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Kur artışları, elektrik faturaları, sebze, meyve ve hububat fiyatları, zincir marketlerin zam oyunları ve son olarak yağ stoklarının azaldığına yönelik manipülasyon üzerinden iktidarı vurmaya çalışan şer cephesi yalanlarına her gün yenisini ekliyor. Başını CHP’nin çektiği zillet muhalefeti ile aralarında Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün’ün olduğu fonlu medyası, Ukrayna’daki savaş ve Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle bütün dünyada petrol fiyatlarının yükseldiği gerçeğini göz ardı ederek, sanki her yerde fiyatlar düşerken sadece Türkiye’de akaryakıtın zamlandığı algısını oluşturuyor. Mart 2020’de varili 20.87 dolardan işlem gören, Mart 2021’de pandeminin etkisiyle 51 dolara yükselen Brent ham petrol fiyatının, Batılı ülkelerin Rusya’dan petrol ithalatını yasaklama seçeneğini açıklaması sonrası 139,13 dolara fırladığı gerçeğini gizleyen azgın azınlık, Türkiye’deki akaryakıt zamlarından hükümeti sorumlu tutarak kirli bir operasyona imza atıyor. Petrol fiyatlarının son 14 yılın en yüksek seviyesine erişmesine rağmen, “Cumhuriyet tarihinde böyle zamlar görülmedi”, “Kıtlık kapıya dayandı”, “ülkeyi batırdılar” manşetleriyle okuyucularını mankurtlaştırıp, büyük oranda dışarıya bağımlı olduğumuz akaryakıt zamlarını bile AK Parti iktidarına mal ediyor. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Ekonomist ve Siyaset Bilimciler okuyucularımıza özel açıklamada bulundu.

Muhalefet doğruya doğru demiyor

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Ekonomist Dr. Yahya Özdemir, “Bizdeki muhalefet hiçbir zaman doğruya doğru, yanlışa yanlış dememiştir. Her zaman ülkenin lehine olmayacak tavırlar sergilemiştir. Hâlâ iktidar gitsin de ülke ne olursa olsun tavrı sergiliyorlar. Tabii kadim milletimiz bunlara prim vermiyor, vermeyecek de. Benzin fiyatları, yağ fiyatları, hükümetin ortaya koymuş olduğu zamlar değil. Bunlar daha çok dış odaklı yükselişler. Şu an muhalefet iktidarda olmuş olsaydı, çok kötü yöne giden bir Türkiye ile karşı karşıya kalmış olabilirdik. O yüzden, pandemi ve komşularımızda başlayan savaşa rağmen ekonominin sağlam ayaklar üzerine oturması gerçekten dünya çapında bir lider olan Sayın cumhurbaşkanımızın iyi bir sistem kurduğunu gösteriyor. Muhalefet ise son 20 yıldır deviremediği iktidarı, 2023’e giden süreçte petrol ve yağ fiyatları üzerinden devirmeye çalışıyor. Milletimiz oynanan oyunu görüyor ve buna prim vermeyecektir” dedi. Petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın tamamen dış odaklı gelişmelerden kaynaklandığını ifade eden Özdemir, şöyle devam etti: “Pandemiyle başlayan ve Rusya – Ukrayna çatışmasıyla gerilen süreç akaryakıt fiyatlarını artırdı. Yoksa hükümetin kendi kendine ortaya koymuş olduğu ve yansıttığı fiyatlar değil bunlar. Bu zamlar, muhalefetin, “hükümet her gün zam yapıyor” şeklinde söylediği gibi değil. Geçmiş dönemlerde hükümeti seçime götürmek için ülke içerisinde bir kaos çıkarmaya çalışan muhalefet bu kez akaryakıt üzerinden benzer girişimlerde bulunuyor. Bir kez daha raydan çıktılar.”

CHP iktidarında petrolü bulamıyorduk

Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy, “Dünyada petrol fiyatlarının neden yükseldiğini çok iyi bilmelerine rağmen hükümeti yıpratmak adına, ‘akaryakıt fiyatları şu kadar yükseldi’, ‘hububat fiyatları, yağ fiyatları bu kadar yükseldi’ ve ‘bunun tek sorumlusu Ak Parti iktidarıdır, Erdoğan’dır’ şeklinde bir kara propaganda yürütmesi, muhalefetin acziyet içerisinde olduğunu göstermektedir. Biz CHP iktidarları zamanında petrolü, gaz yağını, bitkisel yağları ve temel gıda maddelerini bulamıyorduk. Şimdi çok şükür bir kıtlık yok ama dünya geneli yükselen fiyatların bir yansıması var. Her şeyde bir artış var. Gelirlerdeki artışı göstermeyerek, sadece gider yönlü bir artışı göstermek doğru değil. Bu 7 benzemezin politika üretemediğini ve dünya genelindeki iktisadi problemleri bile iktidara mal ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Muhalefetin ve medyasının halkı aldatma peşinde olduğunu kaydeden Altunsoy, şunları söyledi: “Yeni politika üretemeyen muhalefet halkı aldatıyor. Ancak, ‘Anadolu irfanı’ dediğimiz halkın sağduyusu, artışların gerçek sebebini bildiği için buna itibar etmeyecektir. Sanki dünyadaki bütün petrol kuyuları bize aitmiş gibi, bunları Erdoğan yönetiyormuş gibi, petrol artışlarının müsebbibi olarak AK Parti iktidarını göstermek, Erdoğan’ı yıpratalım de ne olursa olun anlayışının bir ürünüdür. Kazara, CHP’nin iktidarında olsaydık belki 100 TL verseniz bile benzin bulamazdınız. Şu anda İngiltere gibi Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde bile tedarik sorunu yaşanırken, en azından ülkemizde o noktada bir sıkıntı yok.”