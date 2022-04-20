Köprüden Kızılırmak nehrine araç düştü
Kayseri’de köprüden Kızılırmak nehrine düşen araçtaki karı koca hayatını kaybetti.
Kayseri’de köprüden Kızılırmak nehrine düşen araçtaki karı koca yaşamını yitirdi.
T.Y. (68) idaresindeki 38 UP 224 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Ankara kara yolunda Kızılırmak köprüsünden nehre düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, İtfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.
Ekiplerin araçtan çıkardığı T.Y. ve eşi B.Y'nin (67) hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler hastane morguna kaldırıldı.