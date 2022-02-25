Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın kimdir? Köprübaşı Belediyesi hangi partide?

Ali Aydın kimdir? 26/05/1967 tarihinde Köprübaşı'nda doğdu. On iki çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Köprübaşı'nda okudu. 1986 yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi coğrafya öğretmenliği bölümünü kazandı.

1990 yılında coğrafya ögretmeni olarak mezun oldu. 1991-1992 yilları arasında kisa dönem askerlik görevimi yaptı. 1992 yılında Erzurum ilinde öğretmenlik görevime başladı. 1995 yilinda Köprübaşi'na mezun olduğu liseye coğrafya öğretmeni olarak atandı. 2017 yılına kadar Köprübaşinda müdür yardimcıliğı, okul müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve gençlik hizmetleri ilçe spor müdürlüğü görevlerinde bulundu. Köprübaşı'nda Kervan Yolu Projesi ve Geleneksef El Sanatlarının Sürdürülebilirliği Avrupa Birliği projelerinde yer aldı.

Öğrencilerimizi Kültürel ve sosyal yönden geliştirmek için beş kere İstanbul, Çanakkale, Bursa ve Ankara gezilerine getirdi. 2017 yılinda Sürmene Cevher Özden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine coğrafya öğretmeni olarak atandı. Halen bu görevde iken Köprübaşı'na hizmet için Adalet ve Kalkınma Partisinden aday adaylığı için müracaat etti. Evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Köprübaşı belediye başkanı olarak seçildi.