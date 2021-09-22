  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu vaatleri sıraladığında bu kaseti çalın! Bu kez Melih Gökçek paylaştı

Dünya Beşiktaş-Adana Demirspor maçını konuşuyor! Balotelli'yi manşet yaptılar

Dünyanın en büyüğü ve sadece belirli bölgelerde bulunuyor! O ilimizde görenler vazgeçemedi

İBB'den yeni skandal! Türkiye'den çalınan kitabeyi para ödeyerek geri aldı

6 ülke artık bir araya gelemez! Türkiye açıklaması olay oldu: İşbirliği yapmak zorundayız

Çelişkiler ülkesi Türkiye… AK Parti muhaliflerini kilitleyen sorular

'Öncelikli hedeflerimiz enflasyonla mücadele'

Son dakika kodu ile servis edildi! Gündemi altüst eden suikast girişimi

Teröristbaşı Karayılan’dan telsizle itirafı: İçten içe çöküyoruz

Duyanlar şaşkına dönüyor! Bu yöntemle her gün 1 gram altın elde ediyorlar
Aktüel Köpek yavruları zifte yapıştı! 'Buraya bırakanlar cezalandırılmalı'
Aktüel

Köpek yavruları zifte yapıştı! 'Buraya bırakanlar cezalandırılmalı'

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yol kenarına dökülen zifte yapışan 3 köpek yavrusu, hayvansever öğretmen Uğur Maaşoğlu'nun dikkati sayesinde kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 18:44:00 - 2021-09-22 18:45:56
Köpek yavruları zifte yapıştı! 'Buraya bırakanlar cezalandırılmalı'

Ankara-Çubuk'ta yol kenarına dökülen zifte yapışan 3 köpek yavrusu, hayvansever öğretmen Uğur Maaşoğlu'nun dikkati sayesinde kurtarıldı.

İlçedeki bir lisede öğretmen olarak görev yapan Maaşoğlu, Demirci Mahallesi Koyunbaba Barajı mevkisinde inleyen köpek sesleri duyunca, çevreyi kontrol etti.

Yol kenarına dökülen zifte yapışmış 3 köpek yavrusu gören Maaşoğlu, yavruları kendi imkanları ile kurtaramayınca Çubuk Belediyesine ihbarda bulundu.

Belediye ekipleri tarafından ziftten çıkarılan yavru köpekler, temizlenmeye çalışılarak tedavi altına alındı.

"Bu zifti buraya bırakan her kimse mutlaka cezalandırılmalıdır"

Maaşoğlu, AA muhabirine, eski Çubuk yoluna yakın yerde köpekleri ölmek üzereyken bulduğunu söyledi.

Köpekleri kurtarmak için uzun süre uğraştığını ancak ziftten çıkaramadığını anlatan Maaşoğlu, "Yaklaşık iki üç saat uğraştım. Sonra yardım istedim. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yavruları çıkarttık. Durumlarından uzun süre ziftte kaldıkları belli olan yavrulara su ve yiyecek verdik. Hayvanları mazotla temizleye çalıştık. İnşallah yaşarlar." dedi.

Zifti yol kenarına döken sorumluların bulunmasını isteyen Maaşoğlu, "Bu zifti buraya bırakan her kimse mutlaka cezalandırılmalıdır. Hem tabiata hem de canlılara zarar veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Ersoy da olay yerinden alınan yavru köpeklerin, belediyeye ait veteriner kliniğinde ilk tedavilerinin yapıldığını belirterek, "Yavru köpekleri bir ileri tektik ve tedavi için Ankara Büyükşehir Belediyemize ait kliniğe gönderdik." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay