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Aktüel Köpek tartışması! Kadın yolcu metrobüsten inmek zorunda kaldı
Aktüel

Köpek tartışması! Kadın yolcu metrobüsten inmek zorunda kaldı

Her gün Türkiye'nin farklı illerinde sokak köpekleri nedeniyle can kayıpları yaşanırken, metrobüsteki köpek görüntüsü pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 00:14:00 -

Sürekli artan başıboş köpek nüfusu tehlike saçmaya devam ediyor. Sadece 2022 yılında, sokak köpekleri nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti.

Bu durum hayvansever kitle ile halkı karşı karşıya getirmeye başladı. Son olarak metrobüse binen başıboş bir sokak köpeği tartışmalara neden oldu.

Köpek yerine kadın indi

Köpekten korkan kadının araçtan indirilmesini istediği köpeğe bazı yolcular sahip çıkarak kadına tepki gösterdi.

Yaşanan tartışmanın ardından köpekten korkan kadın metrobüsten inerken, sokak köpeği yolculuğuna devam etti.

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