Köpek dışkısı ölümcül sorun!

Hidatik kist Echinococcus granulosus paraziti tarafından oluşturulan ve en sık karaciğeri tutan hayvan kökenli bir enfeksiyondur.

Bu enfeksiyon köpek gibi ev hayvanlarının dışkılarıyla ve bu hastalıkla enfekte hayvanların etlerinin yenmesiyle insana geçer.

Özellikle parazitten arındırılmamış hayvanların dışkıları çok büyük risk faktörüdür. Bu hastalık hayvancılıkla uğraşan insanlar kadar evinde köpek bulunduran ailelerde daha sık görülür.

Hidatik kist karaciğerde 1-15 cm arasında değişen kistlere yol açar.

Genelde alt sağ lobda lokalize olan bu kistlerin büyümesiyle çevre organlara bası yapar. Buna bağlı olarak karın ağrısı, sağ alt kadranda şişlik, safra yolu tıkanması, karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme ve nadiren portal hipertansiyon yapabilir.

Akciğer, dalak, kemik, böbrekler ve beyin daha az ihtimalle tutulabilir. Kist hidatiğin en önemli ve en sık görülen tehlikesi kistin patlayıp safra yollarına açılmasıdır. Bu şekilde kistin içindeki parazit diğer dokulara yayılabilir.

Eğer kist patlarsa ERCP yöntemi ile safra yollarının temizlenmesi gerekir.

Fakat bu tehlike belirmeden tedbir almak tedaviden daha önemli.



Batılılara filmlerde gördüklerine özenen aileler evde köpek besleyerek tehlikeye davetiye çıkarmaktadır.

'Ben yaşadım bilirim'"Türkiye'de 34 bin "Kist hidatik" hastası var.

.. Türkçesi Köpek Kisti!.

.. Ülkemizde 106 bin 237 kişi bu hastalıktan etkilenmiş. Şu anda 34 bin Köpek Kisti hastası var.

Peki bu hastalık neden tehlikeli, hatta ölümcül?..

"İç organlarda kistlere sebep oluyor. Karaciğerde ağır sarılık, akciğerde solunum sıkıntısı, kafa içinde olursa şiddetli baş ağrısı, kusma, şuur kaybı, kalp civarında ise ritim bozukları, kalp krizi, kalp duvarında yırtılma ve tedavi edilmezse ölüm.."



Ben yaşadım bilirim..

Köpek Tenyası insanlara, sokaklara, kırsal alanlara bıraktıkları dışkılardaki parazitlerden bulaşır. Dışkı kuruduğu zaman bu parazitler rüzgârla çevreye ve havaya yayılır. Soluma yoluyla ciğerlere gittiler ve orada kist oluşturdular mı, en büyük tehlike. Ameliyat anında bile o kist patlar ve akciğer dağılırsa, binlerce yeni kist oluşur ve hasta artık kurtarılamaz. Bu parazitler iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerden, kirlenen içme sularından, mide ve bağırsak yoluyla ve önümüzde yakın, kurban bayramlarında kesilen hayvanların çevreye atılan hastalıklı organlarını yiyen sokak köpeklerinin dışkılarından da bulaşabilir. Bu dışkıları yiyen sokak köpekleri en hızlı dağıtıcı olurlar.

...İş "Kuduz aşısı" yapıp kulağına küpe takarak sokağa salmakla, hayvanı köpekçe yaşamaya ve bir korku, dehşet aracı haline getirmekle bitmiyor..

Sorun, "Ölümcül sorun" asıl orda başlıyor!.

(Hıncal Uluç'un, Sabah'taki 10 Haziran tarihli yazısından)