  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kilis'te vahşet! Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklama!
Karaköy’de skandal görüntü
Bakan Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşı Filistin'i görüştü
Yaşam Köpek dehşetine uğrayan adam isyan etti
Yaşam

Köpek dehşetine uğrayan adam isyan etti

Eyüpsultan’da koşuya çıkan bir adam, sokak köpeklerinin saldırısına uğraması soncu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 13:21:00 -

Eyüpsultan’da koşuya çıkan bir adam sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan adam vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaşananlara büyük tepki gösterdi.

Olay, dün Göktürk Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi Göktürk Göleti istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gölette doğru koşuya çıkan bir adam 7-8 tane sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan adam bacağından, omuzundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan adam yaralarının tedavisi ve kuduz aşısı için hastaneye gitti.

‘Çoluk çocuk bu hale gelmesin’

Köpeklerin saldırı anını anlatan yaralı adam, “Akşam spor yapmak için koşayım dedim. Göktürk Tabiat Parkının orada 7-8 tane köpek bana saldırdı. Sahibinden mi şikayetçi olayım, neyden şikayetçi olayım bilmiyorum. Çoluk çocuk bu hale gelmesin lütfen önlemini alın” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eda

Sokaga cikma yasagi varken malesef kendinden sikayetci olman gerekir. Pazartesini bekleyemedinmi ah güzel kardesim?
  • Yanıtla

fetösavar

koşarken aklında olsun. biber gazı, ufak bir sopa, hatta çakı taşımalısın. ama tabi aklıma şu genç geliyor tatlı soyismindeki. çakı deyince korkuyorum...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Putin'den sert uyarı: Cevap veririz
Dünya

Putin'den sert uyarı: Cevap veririz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın 'emin adımlarla bir anti-Rusya platforma dönüştüğünü' söyledi ve Moskova'ya yönelik tehditlere cevap..
İtalya'da koronavirüs kayıpları devam ediyor
Korona Virüs

İtalya'da koronavirüs kayıpları devam ediyor

İtalya'da bugün koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 182 artarak 123 bin 927'ye çıktı.
Dikkat çeken açıklama: Türkiye en büyük ortaklarımızdan biri
Aktüel

Dikkat çeken açıklama: Türkiye en büyük ortaklarımızdan biri

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Küresel salgın nedeniyle son yıllarda iki ülke arasındaki ticaretin olumsuz dinamiklerine rağmen T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay