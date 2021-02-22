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Yaşam Köpeği kurtarmak için yola atlayan minik Kerim hayatını kaybetti
Yaşam

Köpeği kurtarmak için yola atlayan minik Kerim hayatını kaybetti

TEM Bağlantı yolu Haramidere mevkiinde köpeği kurtarmak için yola atladığı sırada arabanın çarptığı 8 yaşındaki Kerim Doğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 01:03:00 -
Köpeği kurtarmak için yola atlayan minik Kerim hayatını kaybetti

TEM Bağlantı yolu Haramidere mevkiinde yola çıkan köpeği kurtarmak isterken araba çarpan 8 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Köpeği kurtarmak için yola fırladı

Olay, saat 15.30 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki Kerim Doğan, TEM Bağlantı yolu üzerinde köpeğin yola çıktığını görmesi üzerine yola fırladı.

 

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Bu sırada yolda seyir halinde olan bir sürücü, yola çıkan çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır şekilde yaralanan Doğan’ı hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Kerim Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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