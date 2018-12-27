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Köpeğe işkenceden yakalandı, arkadaş katili çıktı!

Sokak hayvanlarına işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.D., polise verdiği ifadesinde iki yıl önce arkadaşını öldürdüğünü itiraf edince tutuklandı.

27 Aralık 2018 Perşembe 19:09
Köpeğe işkenceden yakalandı, arkadaş katili çıktı!

Batman'da sokak köpeklerine kemerle işkence yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i ifadesinde, iki yıl önce arkadaşını öldürdüğünü itiraf edince tutuklandı.

Köpeğe işkenceden yakalandı, sorguda cinayeti anlattı

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nde 18 Aralık'ta iki sokak köpeğine kemerle işkence yapan iki kişiye ait görüntülerin gazetemizde yayınlanması üzerine Emniyet'çe soruşturma başlatıldı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kimlikleri tespit edilen S.D. ve F.Y. operasyonda yakalandı. Şüphelilerden S.D. emniyetteki ifadesi sırasında, "Hüseyin Oskan'ı tanıyor musun?" sorusuna, Hüseyin Oskan'ı tanıdığını ancak Oskan'ı kendisinin öldürmediğini belirtince polis, soruşturmayı derinleştirdi.

"Cinayet rüyalarıma giriyor"

Suçunu itiraf eden S.D. isimli zanlı, Oskan ile arkadaş olduklarını, tartışma sırasında cinayeti işlediğini, kullandığı silahı sulama kanalına attığını ve cinayetin rüyalarına girdiğini söyledi. Şüphelilerden F.Y. sorgusunun ardından serbest bırakıldı, S.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 2016'da yaşanmıştı

17 Aralık 2016 tarihinde, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki SSK Bulvarı'nda bir minibüste cesedi bulunan Hüseyin Oskan'ın, silahla vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 19:09
  1. Batman
  2. Ziya Gökalp

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