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Konyaspor'dan Todor Nedelev bombası!

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Botev Plovdiv takımında forma giyen 26 yaşındaki Todor Nedelev'e kanca attı.

16 Mart 2019 Cumartesi 02:54
Konyaspor'dan Todor Nedelev bombası!

Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr - Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için harekete geçti.

Todor Nedelev bombası!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Bulgaristan 1.Lig ekiplerinden Botev Plovdiv takımında forma giyen kanat oyuncusu Todor Nedelev'i yakın markaja aldığı iddia edildi. Konyaspor scout ekibinin Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda Bulgar oyuncuyu izlemeye aldığı öğrenildi.

Öte yandan Konyaspor scout ekibinin 22 Mart'ta oynanacak olan Bulgaristan Karadağ karşılaşmasın da forma giymesi beklenen Nedelev'i de yakından takip edeceği belirtildi. 

Nedelev bu sezon 25 maçta 11 gol kaydederken 9 kez de asist yaptı.

Kaynak:Yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 02:54
  1. Atiker Konyaspor
  2. Konyaspor
  3. Todor Nedelev
  4. Botev Plovdiv
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