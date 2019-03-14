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Konyaspor'da Rizespor maçı hazırlıkları

14 Mart 2019 Perşembe 18:01
Konyaspor'da Rizespor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda daha sonra pas, orta ve şut çalışmaları yapıldı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare, Fallou Diagne ve Mücahit Atalay katılmazken Adis Jahovic takımdan ayrı çalıştı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:01
  1. Atiker Konyaspor
  2. Çaykur Rizespor
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  4. hazırlık
  5. Kayacık Tesisleri
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