Konyaspor'da, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada çabukluk hareketleri ve 5'e 3 ile devam eden idmanda futbolcular, üç takım halinde dönüşümlü olarak 5’e 5 oyun ve koşu çalışması yaptı.

Antrenman 7'ye 7 çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncular ile tedavilerine devam edilen Mücahit Atalay, Mustapha Yatabare, Adis Jahovic ve Fallou Diagne katılmadı.

