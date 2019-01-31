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Konyaspor maçı puan durumu

Süper Lig’de büyük başarı elde etmeye başlayan Atiker Konyaspor Aykut Kocaman liderliğinde çıktığı 7 maçtan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılarak, 20. haftaya 31 puanla 4. sırada girdi. Peki Konyaspor maçı son puan durumu ne?

31 Ocak 2019 Perşembe 12:15
Konyaspor maçı puan durumu

Süper Lig’de büyük başarı elde etmeye başlayan Atiker Konyaspor Aykut Kocaman liderliğinde çıktığı 7 maçtan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılarak, 20. haftaya 31 puanla 4. sırada girdi. Peki Konyaspor maçı son puan durumu ne?

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında göreve gelen teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı 7 maçta 14 puan toplayarak, yükselişe geçti.Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk 12 haftada 17 puan toplayan ve 9. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, tecrübeli teknik adam ile yollarını ayırmış ve yerine Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmişti. Ligin son haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yenen Atiker Konyaspor,Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı 7 maçtan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılarak, 20. haftaya 31 puanla 4. sırada girdi. 

4 karşılaşmada 10 puan topladı

Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman ile çıktığı ilk maçında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti, ardından deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 yenildi. Bu mağlubiyetin ardından yükselişe geçen Konyaspor, oynadığı son 4 mücadelede kalesinde sadece 3 gol gördü. Bu seride sadece Akhisarspor ile berabere kalan yeşil-beyazlılar, sırasıyla Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumpsor ve Antalyaspor maçlarını kazanarak, 4 karşılaşmada 10 puan topladı. Konya temsilcisi, rakip fileleri 27 kez havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü. 

Evinde bütün puanları topladı

Özellikle evindeki maçlarda başarılı bir grafik çizen yeşil-beyazlılar, iç sahada çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 17 puanı hanesine yazdırdı. Atiker Konyaspor, iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-2, MKE Ankaragücü'nü 2-0, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 3-2 ve Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bursaspor ile 1-1, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Konya temsilcisi, deplasmanda çıktığı 10 maçtan ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:15
  1. Trabzon
  2. Erzurum
  3. Bursa
  4. Antalya
  5. Ankara
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