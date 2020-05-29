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Spor

Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-29 20:30:37 -
Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile 14 Haziran Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, gruplar halinde yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Öte yandan tedavisine devam edilen Marko Jevtovic antrenmana katılmazken, Faruk Miya fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

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