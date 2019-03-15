0553 313 94 23

Konyaspor, Ç.Rizespor maçına formasında "Seyit Onbaşı" ile çıkacak

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26.

15 Mart 2019 Cuma 16:58
Konyaspor, Ç.Rizespor maçına formasında "Seyit Onbaşı" ile çıkacak

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçına formasında "Seyit Onbaşı"nın silueti ile çıkacak.


Kulüpten yapılan açıklamada, Çanakkale Savaşı’nın seyrini değiştiren kahraman askerlerimizden biri olan Seyit Onbaşı’nın siluetini Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmada oyuncuların formasında kol kısmında taşıyacağı bildirdi.


Açıklamada, "18 MartÇanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle kulübümüz tarafından gerçekleştirilecek etkinlik için sponsorumuz MEPAŞ kolumuzdaki reklam hakkından feragat etmiştir. Konu hakkında MEPAŞ yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü için yapılacak projeyle ilgili kulübümüzün hassasiyetinin takdir edildiği ve yürekten desteklendiği ifade edildi. Atiker Konyaspor Kulübü olarak sponsorumuz MEPAŞ’a duyarlılıkları ve anlayışları için camiamız adına teşekkür ediyoruz" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Selçuk "Nar Projesi"nin tanıtımına katıldı
    1. Bakan Selçuk "Nar Projesi"nin..
    2. Kirli ittifakta yeni perde: Biz..
    3. CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi oldu
    4. Nijerya'da çöken okulda ölenlerin..
    5. Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama..
    6. Mecliste 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    7. Ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı
    8. Kapalıçarşı'da altın
    9. Düzce’de 4 kişilik fuhuş çetesi..
    10. Otomotiv dünyası dijitalleşmeyi..
    11. Bakan Albayrak, Nazilli Vergi Dairesi..
    12. Dünya Pİ Günü kutlandı
    13. Can dostlarımız Büyükşehir korumasında
    14. Kutsal emanetler Ankara’ya doğru yola..
    15. Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul..
    16. Çakmak gazı çeken genç fenalaşarak..
    17. Bakan Kasapoğlu: "İslamın nurunu..
    18. Şehitler için mevlit okutuldu
    19. Comolli için şok sözler: Ali Koç'u..
    20. Çiğ köfte Festivali’nde vatandaşlara 2..
    21. Hamas sözcüsü Berhum yazılı açıkladı!
    22. EMKO, kuruluşunun ikinci yılını kutladı
    23. Ailesel Akdeniz ateşi FMF nedir,..
    24. Filistinli 10 kaçak göçmen tır..
    25. BM gündemi Samsun’da tartışılıyor
    26. AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı yaptırımı
    27. Başkan Çelik Türkiye’yi tehdit eden..
    28. Türkiye’ye söz geçiremeyen ABD,..
    29. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    30. Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı