Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı12 Mart 2019 Salı 20:24
KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular önce koşu ve ısınma hareketleri yaptı.
Beşiktaş maçında ilk 11’de forma giyen futbolculara yenilenme programı uygulanırken diğer futbolcular idmana 4'e 2 oyun ile devam etti.
Antrenman, pas çalışmasının ardından çift kale maç ile tamamlandı.
Tedavilerine devam edilen Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare antrenmana katılmazken Moryke Fofana ve Fallou Diagne takımdan ayrı çalıştı.
Atiker Konyaspor'un altyapısından Ali Kale ve Hüseyin Mert Uyanıker de çalışmada yer aldı.
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