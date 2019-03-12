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Konyaspor Başkanı Kulluk: "Sonuçlar ve sıralama belliyse niye maçlara çıkıyoruz"

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, sahada kazanmak isteyen takımlara büyük haksızlıklar yapıldığını iddia ederek, “Sonuçlar ve sıralama önceden belirlendiyse, bizler niye maçlara çıkıyoruz, niye bu tiyatroyu oynuyoruz” dedi.

12 Mart 2019 Salı 13:41
Konyaspor Başkanı Kulluk: "Sonuçlar ve sıralama belliyse niye maçlara çıkıyoruz"

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, sahada kazanmak isteyen takımlara büyük haksızlıklar yapıldığını iddia ederek, “Sonuçlar ve sıralama önceden belirlendiyse, bizler niye maçlara çıkıyoruz, niye bu tiyatroyu oynuyoruz” dedi.


Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, Beşiktaş maçının son dakikalarında verilmeyen penaltı ve son haftalarda üst üste karşılaştıkları hakem kararları ile ilgili kulübün internet sitesine açıklamada bulundu. Kulluk, Beşiktaş ile oynadıkları maçın sonucunu yine hakemlerin belirlediğini, son haftalarda benzer durumlarla defalarca karşılaştıklarını ve karşılaşmaların skorlarını direkt etkileyen bu skandal kararlar yüzünden yine bir İstanbul deplasmanında üç puanı bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi.



“Sahada kazanmak isteyen takımlara büyük haksızlıklar yapılıyor”


Kulluk, son dakikalara 2-2’lik skorla giren ve yüzde yüz penaltısı verilmeyen takım olduklarını vurgulayarak, “Bir kez daha şahit olduk ki kurallar ayrıcalıklı takımlara özel olarak yorumlandı. Necip’in Amir’e yaptığı hareket bırakın dünyayı, Bernard Yıldızı’nda dahi penaltıdır ve bu düdüğü çalmamak ayıptır, günahtır, yazıktır. Bu ayıptan hem sahada düdük çalanlar, hem oturdukları yerden pozisyonları seyredenler hem de bu insanlara salahiyet verenler bizzat sorumludur. Karşılaşmanın son dakikaları diye verilmeyen bu penaltı, esasında Türk Futbolunun genel sorunudur. Hakemlerimiz, kamuoyunda bazı takımların kollandığı düşüncesini ortadan kaldıracak cesarette maç yönetemedikleri sürece bu sorun ilelebet devam edecektir.Ne yazık ki; tepki almamak, eleştirilmemek, baskı görmemek için daha kolay olan seçiliyor ve sesi az çıkan, lobisi olmayan, sadece sahada mücadele vermek, sahada kazanmak isteyen takımlara büyük haksızlıklar yapılıyor” ifadelerini kullandı.



“Bu gidişe dur densin”


Artık birilerinin bu gidişe dur demesi gerektiğini ifade eden Hilmi Kulluk, sonuçlar ve sıralama önceden belirlendiyse maça çıkmalarının anlamsız olduğunu belirtti.


Kulluk, yeniden Avrupa Ligi’ne katılmalarının istenmediğini ileri sürerek, “Hocamız haftalardır ısrarla bir başka teknik adamın söylediklerini kaynak göstererek lige ayar verildiğini ifade ediyor. Sistematik bir şekilde Atiker Konyaspor’a yapılanlara dönüp baktığımızda birilerinin bizim yeniden Avrupa’ya gitmemizi istemediğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Böylesi bir durumda, sonuçlar ve sıralama önceden belirlendiyse, bizler niye maçlara çıkıyoruz, niye bu tiyatroyu oynuyoruz. Biz bu filmin, bu tiyatronun figüranı değiliz ve asla da olmayacağız. Haftalardır aynı terane” şeklinde konuştu.



“Bıktık, usandık artık yeter”


Hilmi Kulluk sözlerini şöyle tamamladı:


“Sustukça tepemize binmeye çalışanlara buradan sesleniyorum. Canımız yandığı için yaptığımız açıklamalara ceza vereceğinize, gözlerinin önündeki pozisyonları dahi değerlendirmeyen hakemlerinizi alın karşınıza ve hangi takım olursa olsun cesaretle, korkusuzca maç yönetmeleri gerektiğini telkin edin. Bu cesarette olmayanlarla yollarınızı ayırın. Bu kaçıncı sonucu etkileyen hata. Nerede adalet, nerede hak, hukuk savunucuları?. Bıktık, usandık artık yeter."

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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