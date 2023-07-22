Konya’nın tanınmış âlimlerindendi! Bekir Başarıcı Hakk’a yürüdü

Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’nün ilk mezunlarından olan, çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri yayınlanan Başarıcı, ömrünü İslâmî hassasiyete sahip bir gençliğin yetişmesi için vakfetti. Bu konuda çeşitli konferanslar veren Başarıcı’nın çok sayıda eserler te’lif etti. 20’ye yakın tel’if ve tercüme eseri bulunan Bekir Başarıcının bilinen en meşhur kitapları arasında “Cihad ve Mücahid” ile “İslamiyet ve ırkçılık” yer alıyor. Başarıcı’nın cenazesi 20 Temmuz Perşembe günü ikindi namazına müteakip Hacıveyiszâde camiinde kılınan cenaze namazının ardından Üçler mezarlığında toprağa verildi.

Bekir Başarıcı kimdir?

1942 yılında Gaziantep Islahiye ilçesi Yaylacık köyünde doğan Bekir Başarıcı, 1962 yılında Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesi’nden birincilikle mezun olmuş, aynı yıl Konya Yüksek İslam Enstitüsü’ne girmiştir. 1966’da buradan mezun olan Başarıcı uzun yıllar Türkiye’nin değişik yerlerinde görev yapmıştır. Bekir Başarı’cının 20’ye yakın tel’if ve tercüme eseri bulunmaktadır. Bunlardan “Cihad ve Mücahid” isimli eseri 1970’li yıllarda Müslüman gençlerin ilgiyle okuduğu çok bilinen eserlerindendir. 70’li yıllar boyunca, Almanya, İsviçre, Fransa, Hollanda gibi bir Avrupa ülkesinde konferanslar vermiştir. Konya’nın ve 70’ler kuşağının tanınmış âlimlerinden Bekir Başarıcı hayatı boyunca İslâmi genliğin yetişmesi ve şuurlanması için çalışmış, konferanslar vermiş, eserler telif etmiş, bir çok talebenin yetişmesine öncülük etmiştir. Evli ve dört çocuk babası olan Bekir Başarıcı Arapça, Farsça ve Fransızca dillerini biliyordu.