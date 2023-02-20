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Aktüel Konyalı imamdan depremzedelere anlamlı bağış! Açık artırmayla sattı
Aktüel

Konyalı imamdan depremzedelere anlamlı bağış! Açık artırmayla sattı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde görev yapan imam, açık artırmayla 21 bin liraya sattığı çiçeğin parasını depremzedelere ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfı hesabına aktardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 11:03:00 -
Konyalı imamdan depremzedelere anlamlı bağış! Açık artırmayla sattı

Üstünler Mahallesi’ndeki Topal İsmail Camii İmam Hatibi Alim Akçakaya, sosyal medya hesabından, “Camimdeki kendi yetiştirdiğimiz en güzel çiçeği bir farkındalık oluşturmak adına geliri depremzedelere kullanılmak şartıyla açık artırma usulü satışa sunuyorum” paylaşımında bulundu.

Akçakaya, parayı Türkiye Diyanet Vakfı hesabına aktardıktan sonra dekontunu İlçe Müftüsü Veysel Kükrek’e teslim etti.

İmam Akçakaya, “Depremzede ailelerimizi düşünürken, çiçeğim aklıma geldi. Sosyal medya paylaşımımın ardından gerisi geldi. Açık artırmada en fazla parayı veren hayırseverimiz çiçeği almayarak tekrar camimize bağışladı. Bu millette böyle duyarlılık olduktan sonra bizim millet olarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir acı yok” ifadesini kullandı.

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