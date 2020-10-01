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Aktüel Konya'dan Suriye'ye 7 tır gıda yardımı gönderildi
Aktüel

Konya'dan Suriye'ye 7 tır gıda yardımı gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:55:21 -
Konya'dan Suriye'ye 7 tır gıda yardımı gönderildi

KONYA (AA) - Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Suriye Acil Yardım Kampanyası kapsamında gıda maddelerinden oluşan 7 tırlık insani yardımı bu ülkeye gönderdi.

Mevlana Kültür Merkezi önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan dernek başkanı Hasan Hüseyin Uysal, yardımların başta İdlib olmak üzere Suriye kırsalındaki diğer ihtiyaç bölgelerine ulaştırılacağını belirtti.

Tırların içinde nitelikli gıda kolilerinin bulunduğunu aktaran Uysal, şunları kaydetti:

"Artık bölgeye gönderdiğimiz yardım tırı sayısını unuttuk. Ama bizler müminiz. Kardeşlerimizin sıkıntıları bitene kadar görevimizi yerine getirmeye çalışacağız. Peygamberimizden kardeşimiz açken rahat uyuyamayacağımızı öğrendik. Bu şehir bu konuda yüksek bir bilinç gösteriyor. Yardımlar konusunda Konya kadar önde olan başka bir şehir yok. Ülkemizdeki tüm yardımseverler için dua ediyoruz. Şehir halkımız için de ayrıca bir teşekkür ediyoruz. Allah dünyalarını, ahiretlerini aydınlık etsin. Bugün 7 tırı uğurluyoruz. Acılar durmadan yardım çalışmalarımızı biz de bitirmeyeceğiz."

Konuşmanın ardından tırlar dualarla uğurlandı.

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