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Aktüel Konya'da yaraladığı eski eşini Karaman'a götürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
Aktüel

Konya'da yaraladığı eski eşini Karaman'a götürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 23:44:39 -
Konya'da yaraladığı eski eşini Karaman'a götürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaraladığı eski eşini yaralı halde Karaman'a götürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, Kadınhanı ilçesi Kolukısa Mahallesi'nde şüpheli Ö.Ö'nün oğlu G.Ö. ile birlikte eski eşi Ş.Ç'nin yanına giderek av tüfeği ile İ.Y, M.U ve Ş.Ç'yi yaraladığı belirtildi.

Başsavcılık, S.Ç'nin Karaman iline yaralı olarak götürüldüğünün iddia edildiği olayla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Şüpheli Ö.Ö. ile G.Ö. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü personelince yakalandı. Kadınhanı Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı
verilen şüphelilerden Ö.Ö. 'kasten yaralama' suçundan tutuklama talebi ile Kadınhanı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Kadınhanı Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli Ö.Ö. konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheli G.Ö. ise adli kontrol talebi ile Kadınhanı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Kadınhanı Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli G.Ö. hakkında adli kontrol kararı verildi."

Açıklamada, Kadınhanı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği belirtildi.






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