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Aktüel Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen eczacı kalfası ile 2 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen eczacı kalfası ile 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 17:44:03 -
Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen eczacı kalfası ile 2 kişi gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen eczacı kalfası ile iki kişi gözaltına alındı.

Akşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir eczanede kalfa olarak çalışan Z.A'nın (40), uyuşturucu hapları hastalar adına yazdırarak, eczaneden aldıktan sonra R.Ş. (38) ile sattığını tespit etti.

Uyuşturucuları bu kişilerden B.B'nin (37) aldığını belirleyen ekipler, şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerden Z.A'nın evinde 350 uyuşturucu hap, R.Ş'nin evinde 13 uyuşturucu hap, 4 kuru sıkı tabanca ve tabanca ile 13 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden R.Ş. ile B.B. polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Z.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

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